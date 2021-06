Incidente col monopattino per un bambino di 7 anni, trasportato in elisoccorso al San Martino

Cicagna. Un bambino di 7 anni è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto in tarda mattina a Cigagna, sulla strada della val Fontanabuona.

Inizialmente sembrava che il piccolo fosse stato investito. Sono scattati immediatamente i soccorsi, pubblica assistenza e automedica, ma anche l’elisoccorso dei vigili del fuoco è stato fatto intervenire per arrivare al più presto al giovanissimo ferito.

In realtà il bambino era andato a sbattere autonomamente contro un’auto ferma. E’ stato comunque portato in codice rosso, per dinamica, al Gaslini per i dovuti accertamenti.