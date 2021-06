Genova. Una baracca ha preso fuoco sulle alture di Bolzaneto, vicino alla Diga di Begato. L’incendio è divampato intorno alle 22.30 in salita Superiore Acquamarsa, nei pressi di via Brocchi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Al momento non risultano persone coinvolte e non sono note le cause del rogo.

Le fiamme sono visibili da buona parte della vallata e l’odore acre del fumo ha allarmato diversi residenti.

Notizia in aggiornamento