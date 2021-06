Il ritorno di Andrea Dagnino alla Lavagnese: è il nuovo direttore generale

Lavagna. La Usd Lavagnese 1919 comunica che, a seguito del colloquio intercorso tra il presidente Stefano Compagnoni e il direttore sportivo Simone Adani, gli stessi hanno deciso di risolvere consensualmente il loro rapporto di lavoro.

“A Simone vanno i ringraziamenti della famiglia Compagnoni e di tutta la società per aver gestito con profitto e soddisfazioni il team di via Riboli per sette stagioni in Serie D e i migliori auguri per un roseo e proficuo futuro” scrive la dirigenza bianconera.

La Lavagnese ha poi annunciato il ritorno di Andrea Dagnino, nelle vesti di direttore generale. “Al ‘principe’ i migliori auguri per un prosperoso e duraturo lavoro in bianconero” sono le parole di dirigenti lavagnesi.