Il Premio “DanzArenzano Arte” 2021 va a Davide Bombana

Arenzano. Al maestro e coreografo Davide Bombana, attuale direttore del corpo di ballo del Teatro Massimo di Palermo, va la 23ª edizione del Premio “DanzArenzano Arte”, patrocinato dal comune della località rivierasca e da Regione Liguria. La cerimonia di consegna sarà domenica 27 giugno alle ore 17 presso la sala dei Dogi del Grand Hotel di Arenzano.

Davide Bombana è un artista sensibile che si distingue per un linguaggio coreutico contemporaneo vario ed estremamente interessante. Milanese, formatosi alla scuola del Teatro della Scala, di cui è stato primo ballerino, ha danzato interpretando tutti i ruoli del repertorio classico e neo classico.

Nelle vesti di coreografo Davide Bombana vanta collaborazioni con i maggiori teatri del mondo: ha curato anche il video “Ad ogni costo“ di Vasco Rossi, interpretato dalla prima ballerina dell’Opera di Parigi Eleonora Abbagnato.

Nel 2012, 2015 e 2018 ha firmato le coreografie delle parti danzate del tradizionale concerto di Capodanno dei Wiener Philarmoniker.

Il premio è inserito nella manifestazione “Arenzano in Danza”, giunta alla 26ª edizione, ideata ed organizzata da Patrizia Campassi.

“Da sempre per il Premio ‘DanzArenzano Arte’, voluto da me 23 anni fa unitamente al Comune di Arenzano, i candidati a ricevere questo riconoscimento, sono scelti non solo in base alla loro grande professionalità, ma guardando anche al loro impegno sociale e all’esempio che incarnano proprio verso i tanti giovani appassionati d’arte. Quest’anno – dice Patrizia Campassi – la parola ‘coraggio’, mi ha fatto volgere lo sguardo, verso Davide Bombana che si contraddistingue per la sua abnegazione nel continuare a creare anche in un periodo tanto difficoltoso per la danza e per l’arte in generale”.

“Le sue opere intense e attuali – prosegue -, sono volte ad una continua ricerca di contaminazione fra danza, musica, recitazione, e appartengono ormai ad un suo stile e ad un suo linguaggio contemporaneo, particolare ed unico, che sul piano culturale riflette le numerose ed importanti esperienze umane e professionali internazionali”.

Partner del Premio da alcuni anni è il comitato di Genova del CSI, che condivide l’importanza della danza fra i giovani anche perché porta indubbio benessere psico-fisico. Patrizia Campassi è anche formatrice nazionale del Centro sportivo italiano.

Altri partner sono l’Associazione “Docenti senza Frontiere”, che riunisce insegnanti di ogni ordine e grado, interessati alla cultura, alla cooperazione fra i popoli e alla pace, e la Fondazione Ceis di Genova, che persegue finalità di solidarietà sociale.

La cerimonia di consegna del Premio “DanzArenzano Arte” si potrà seguire anche in diretta streaming. “Alla danza, alla quale da anni presto attenzione e cuore, auguro nuova vita!” conclude Patrizia Campassi. “Che l’arte post pandemia si unisca e prosegua nel suo intento, con la speranza che anche le istituzioni, scendano in campo per sostenere un bene prezioso per l’intero Paese”.