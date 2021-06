Il prefetto Franceschelli in vista alla caserma di Forte San Giuliano

Genova. Visita questa mattina del nuovo prefetto Renato Franceschelli, alla caserma di Forte San Giuliano per un saluto di presentazione ai carabinieri del comando provinciale di Genova.

Salutato dal picchetto d’onore schierato all’ingresso del forte, ad attenderlo c’era il comandante provinciale Gianluca Feroce, che ha successivamente accompagnato il prefetto presso la sala riunioni della sede per l’incontro con i comandanti e dove in un breve briefing è stata illustrata la struttura operativa del comando e le principali problematiche della sicurezza a livello provinciale.

A seguire, il prefetto ha potuto visionare l’esposizione dei nuovi equipaggiamenti, materiali e mezzi in dotazione all’arma genovese – tra cui la stazione mobile recentemente assegnata per le esigenze del centro storico – scambiando qualche considerazione con il negoziatore di 1° livello, nonché con i militari specializzati dell’aliquota di “pronto intervento” del nucleo radiomobile, del nucleo artificieri/antisabotaggio che hanno presentato il robot per bonifiche e l’apparato radiografico, entrambi di ultima generazione – nonché dell’aliquota di Intervento antiterrorismo.

Franceschelli ha poi visitato le aree più moderne e tecnologicamente avanzate del comando provinciale, soffermandosi con particolare interesse sull’articolazione dedicata alle fasce deboli e alla violenza di genere. Al termine della visita la tradizionale dedica sul Libro d’Onore del reparto.