“Il ponte sta crollando”: ennesimo allarme a Quarto, ma le verifiche confermano che è sicuro

Genova. Nessun problema di sicurezza per la passerella pedonale di via Sartorio, a Quarto, che attraversa corso Europa e le due rampe che lo congiungono al cavalcavia di via Carrara. La conferma è arrivata ieri dopo l’ennesimo sopralluogo di vigili del fuoco e tecnici del Comune scaturito dall’allarme di una residente su Facebook: “Il ponte sta crollando”.

Così in serata era scattato l’intervento della polizia locale che aveva chiuso via Pinasco (la rampa che da via Carrara scende in corso Europa in direzione Levante) per consentire ai pompieri di effettuare le verifiche tecniche insieme ai tecnici della pubblica incolumità del Comune. Poco dopo le 22 la passerella e la strada sottostante sono state riaperte.

Non è la prima volta che quel ponte viene segnalato. Lo stato di ammaloramento superficiale è evidente, col cemento scrostato e il ferro arrugginito in bella vista che lasciano presagire il peggio.

guarda tutte le foto 22



Passerella via Sartorio

Ma ad assicurare che non ci sono rischi di tipo strutturale è stato ieri anche l’assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi: “Gli accertamenti del caso hanno confermato l’esito delle perizie che erano già state eseguite e la struttura è stata prontamente riaperta. Colgo l’occasione per ricordare che la sicurezza è una priorità assoluta per il Comune di Genova e che a tale scopo sono state stanziate risorse significative per la verifica delle infrastrutture e per le opere necessarie”.