Il nuovo format di Genova24: “Parliamo Europeo”, ecco gli ospiti

Genova. Stimolati dai dati di ascolto delle prime due trasmissioni (con la presenza dell’ex capitano della Sampdoria, Alessandro Scanziani, e Matteo Solari, ex tecnico di Cairese ed Albenga), il format “Parliamo Europeo” accompagnerà la Nazionale di Roberto Mancini per tutte le partite di qualificazione (e ci si augura fino alla Finale), con trasmissioni giornaliere ad orario fisso (13.00), nel corso delle quali – con la partecipazione di qualificati colleghi di Genova 24 ed IVG – saranno ospiti altri personaggi di spicco, volti noti che hanno indossato le maglie di Genoa e Sampdoria, nonché opinionisti di indiscusse capacità tecniche e discorsive.

Oggi a farci compagnia sarà Andrea Dagnino, ex tecnico Lavagnese. E nei prossimi giorni sono attesi molti ospiti di alto livello. Come nel gioco del poker, ci piace ‘lasciare coperte’ le carte in mano alla nostra redazione, limitandoci ad anticipare qualche indizio, su un tris di nomi, per stuzzicare la curiosità di chi ci segue…

ospite del 14 giugno: ha segnato 12 goal con la maglia del Genoa;

ospite del 15 giugno: ha esordito in Serie A in un derby della Lanterna;

ospite del 16 giugno: ha vinto una Coppa Italia con la Sampdoria ed una con la Juventus.

Spillare le carte, per scoprire gli altri ospiti, sarà il gioco che accompagnerà quello spumeggiante che ha saputo metter in mostra la Nazionale azzurra nella prima sfida contro la Turchia… ci divertiremo. Seguiteci numerosi!