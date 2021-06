Santa Margherita Ligure. Il Genoa U16 vince, sul terreno del Broccardi, la prima edizione della Coppa Primavera, superando (1-0), nella finalissima, i pari età del Torino, al termine di una gara di alto spessore,

La rete che decide l’incontro, a favore dei rossoblù, è messa segno da Mata.

La Virtus Entella sale sul terzo gradino del podio superando (3-2) gli U17 della Sammargheritese. Le marcature dell’Entella portano la firma di Valera, Dolce e Petitti, mentre la Samm va in goal con Traverso e Sacco.

Nelle gare di semifinale, giocate in mattinata il Genoa di mister Gabriele Gervasi ha la meglio (5-0, Scimone, Casagrande, Ekhator e doppietta di Panzarella) sui padroni di casa del tecnico Fabio Barabino, mentre il Torino di Roberto Fogli supera (2-0, Tahiri, Scariano) l’Entella di Luca Laudisio.

Claudio Onofri ex giocatore ed allenatore del Genoa, da sempre legato al mondo giovanile, premia a fine torneo i giocatori Traverso, Stella (Sammargheritese), Langella, Crudeli (Virtus Entella), Jarre, Omorogbe (Torino), Politano e Panzarella (Genoa).

“È stato un torneo molto bello, gioco molto bene, in particolare modo la finale è stata di alto spessore – dichiara il responsabile del settore giovanile Roberto Varlani – ringrazio Genoa, Torino ed Entella ed i loro responsabili (Sbravati, Bova, Montali per aver partecipato al torneo. Complimenti anche alla Samm ed al suo mister Fabio Barabino, ci rimetteremo al lavoro per programmare la prossima edizione”.

Gabriele Gervasi, Luca Laudisio, Roberto Fogli e Fabio Barabino hanno così commentato, ai microfoni di Genova24Sport ed IvgSport il Torneo Primavera.

“Voglio ringraziare la Sammargheritese per averci invitato al torneo – afferma Gabriele Gervasi, mister dei grifoncini – l’organizzazione è stata perfetta, tornare a giocare dopo tanto tempo con la presenza del pubblico è stata un’emozione“.

“Ringrazio i padroni di casa per averci permesso di partecipare al torneo – mette in evidenza Luca Laudisi della Virtus Entella, è stata una giornata all’insegna del far play e del bel gioco“.

“La finale con il Genoa è stata una bella partita, giocata a viso aperto – dichiara Roberto Fogli, tecnico del Torino – faccio i complimenti ai ragazzi per la buona prestazione e per cercato di trovare delle soluzioni. Sono contento di come abbiamo affrontato queste due partite”.

“Ringraziamo i direttori ed i ragazzi delle squadre ospitate – conclude Fabio Barabino, mister della Samm – sono felice per come i miei giocatori hanno interpretato il torneo“.