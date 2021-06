Il Gaslini non verrà trasferito: due padiglioni saranno demoliti, nascerà un monoblocco

Genova. L’ospedale pediatrico Gaslini non si sposterà, né in Valpolcevera né in altre zone di Genova, ma la sede storica di Quarto sarà interessata da una vera e propria rivoluzione nei prossimi 4 anni: due padiglioni verranno demoliti e al loro posto nascerà un nuovo monoblocco all’avanguardia. È quanto prevede il piano strategico 2021-2025 dell’istituto presentato questa mattina alla stampa dopo il via libera all’unanimità da parte del Consiglio d’amministrazione. Completamente smentite, dunque, le indiscrezioni apparse su alcuni media locali negli scorsi mesi.

L’operazione costerà 149 milioni di euro, di cui 27 già in disponibilità dell’istituto e 122 ancora da reperire, sia nel Recovery Fund sia tramite altre fonti di finanziamento. Costruire un nuovo ospedale da zero, secondo le stime della direzione, sarebbe costato 215 milioni. Dal punto di vista dei posti letto, la rivoluzione sarà a saldo zero (non se ne perderanno né se ne guadagneranno) ma consentirà una migliore organizzazione delle attività ospedaliere senza impattare eccessivamente sui ricoveri durante i lavori.

In particolare il piano propone, previa autorizzazione della Soprintendenza, la demolizione degli attuali padiglioni 7 e 8 per realizzare sulla stessa area un nuovo edificio di circa 29mila metri quadrati, composto da un piano seminterrato, un piano terra e tre piani di degenze, che vada a saturare l’area circostante tra il padiglione 17, il parcheggio interrato e via Redipuglia.

La planimetria del progetto

Nei due padiglioni interessati dalla demolizione al momento ci sono solo servizi tecnici e nessuna attività clinica. Nel padiglione 10 saranno concentrati gli uffici direzionali, nel padiglione 4 sarà trasferita la psichiatria. Il monoblocco si chiamerà padiglione 0, sarà unito ai padiglioni 17-18 e sarà interamente dedicato alla degenza high care

“Il Cda all’unanimità ha sciolto in via definitiva il nodo della sede dell’ospedale, privilegiando la scelta di procedere in quella storica attuale, con un intervento parziale di ricostruzione di un gruppo di edifici, così da concentrare il cantiere in aree specifiche, limitare i tempi di costruzione e donare quella flessibilità architettonica, che solo una nuova costruzione può garantire – ha confermato il presidente Edoardo Garrone -. In questo modo garantiremo lo sviluppo dell’istituto che ha un enorme bisogno di spazi più funzionali e integrati, senza tradire la volontà di Gerolamo Gaslini e il motto che impresse all’ospedale: pueris floribusque lumen solis (ai bambini e ai fiori la luce del sole). Un futuro di prestigio per l’ospedale, ma sempre all’interno del parco digradante sul mare di Genova, che il senatore Gaslini scelse quale migliore luogo di cura per tutti i bambini”.

“La nuova costruzione – ha spiegato il direttore generale Renato Botti – accoglierà circa la metà dei posti letto per acuti dell’istituto, distribuiti su tre piani fuori terra, sopra una piastra logistica, comprendente i servizi e le piattaforme comuni, collocata al piano terreno e al piano seminterrato, e si collegherà funzionalmente al padiglione 17″.

“Credo che la scelta fatta dal suo consiglio d’amministrazione e dal direttore generale di lasciare nel suo spazio storico il Gaslini sia una scelta opportuna perché qui siamo abituati ad averlo, in un luogo che ha la capacità diagnostica e una qualità ambientale straordinaria – ha detto il presidente ligure Giovanni Toti -. Credo che si debba lavorare moltissimo per dare al Gaslini quella funzione di hub che ha ottimamente svolto nella parte pediatrica del Covid durante l’emergenza e che ora deve essere esteso, come prevede il Pnrr, ad hub territoriale, quindi sempre più collegamento con i pediatri di libera scelta, sempre più spazio alla telemedicina, servizi interni degni di un ospedale da cui si proviene da gran parte d’Italia e spesso dal mondo, quindi anche con quell’assistenza alle famiglie che hanno qui un piccolo ricoverato.

La Regione potrebbe avere un ruolo decisivo nel reperimento dei 122 milioni mancanti. “Ovviamente non ci tireremo indietro e lavoreremo all’interno dei tanti capitoli di spesa – spiega Toti -. In questo momento credo che il mondo sanitario vedrà nei prossimi anni investimenti come non ne ha visti negli ultimi 20 anni, basti pensare al Recovery, abbiamo moltissimo da investire e credo che qui siano soldi investiti bene. Ci rimbocchiamo tutti le maniche e facciamo in modo che la tenuta del piano finanziario regionale ci consenta anche questo intervento”.

