Il Cogovolley chiude il campionato con una vittoria da 3 punti

Cogoleto. Ultima partita di campionato per la Serie C ligure e per il Cogovolley, sceso in campo contro l’Albenga Volley, in una partita che lo ha visto vincere e portarsi a casa l’ultima vittoria della stagione.

Le avversarie hanno regalato qualche punto di troppo, puntando su attacco molto potente, ma poco preciso. Dall’altra parte, le cogoletesi hanno confermato un reparto difensivo solido e preparato, che ha permesso loro di tenere il pallone in gioco e chiudere le azioni a loro vantaggio.

Tre set in cui il Cogoleto è rimasto sempre in testa, con una leggera scivolata soltanto nel secondo set, più combattuto rispetto agli altri.

Si conclude con 3 punti pieni questa particolare stagione, che ha visto il Cogoleto tirare fuori grinta ed entusiasmo fino all’ultimo punto.

Serie C Volley. Cogovolley vs Albenga Volley 3-0

(25-14 / 25-18 / 25-20)

Fancello (K) 3, Fontana 12, Gandolfi 4, Grosso 9, Lavagna 9, Perata (L), Serranò 1, Torelli 5, Vignali 2; All. Paolo Repetto, dirigente accompagnatore Aleksander ZygulskiA