Il Borzoli conferma Simone Ferrandi e Luca Fioretti

Genova. La stagione sportiva del Borzoli riparte dalle conferme eccellenti di Simone Ferrandi e Luca Fioretti.

La società del presidente Cinzia Bardelli, attraverso un comunicato stampa, apre, ufficialmente, la stagione agonistica.

“Il GSD Borzoli è lieto di annunciare la conferma del direttore generale Simone Ferrandi e del direttore sportivo Luca Fioretti anche per la stagione 2021-2022. La società in capo a Cinzia Bardelli augura ai due tesserati di raccogliere altre soddisfazioni con il club, come già avvenuto nelle due precedenti stagioni”.

“Ringrazio il presidente Cinzia Bardelli ed il suo vice, Franco Reposo, per la rinnovata fiducia, che mi concedono l’opportunità di continuare a sposare questo ambizioso progetto – dichiara Simone Ferrandi – stiamo lavorando assiduamente, insieme ai miei compagni di viaggio, con la speranza di riuscire a regalare grandi soddisfazioni a tutto l’ambiente Borzoli”.