I lavoratori di Leonardo in corteo: “Vendere Automazione è una scelta scellerata”

Genova. Sono arrivati sotto la prefettura dopo essere partiti in corteo dalla stazione Principe i lavoratori di Leonardo che chiedono che il settore Automazione, che occupa 400 lavoratori su 1200, resti in Leonardo.

“Siamo qui per chiedere al governo che è azionista di Leonardo – dice il segretario della Fiom Bruno Manganaro – di tornare indietro rispetto a una scelta scellerata come quella di dismettere l’Automazione che rappresenta la parte civile di quest’azienda, una produzione duale che è oltretutto fondamentale per rispondere a un mercato che può avere fasi cicliche”.

“Il governo deve fare una scelta precisa di politica industriale e non può restare indifferente” aggiunge il segretario della Uilm Antonio Apa. Per il segretario della Fim Cisl Cristian Venzano “L’azienda deve tornare a quello che dichiarava lo stesso amministratore delegato Profumo un anno fa, vale a dire che l’automazione è un core business in un mercato fra l’altro in espansione. Le commesse ci sono e pretendiamo che l’azienda non faccia cassa ma faccia impresa”.

Una delegazione di lavoratori incontrerà ora il nuovo Prefetto Renato Francescelli con la richiesta di ottenere un tavolo di confronto a Roma che i sindacati chiedono da oltre un mese. Poi i lavoratori si recheranno in corteo in Consiglio regionale per incontrare i capigruppo. Alla manifestazione hanno partecipato anche i lavoratori degli appalti di Leonardo preoccupato per le ripercussioni della cessione sugli appalti della mensa e delle pulizie