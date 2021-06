“Ho più di 60 anni ma non riesco a prenotare Pfizer”: ecco perché e come risolvere il problema

Genova. Da ieri tutte le persone di età compresa tra 60 e 79 anni in Liguria possono scegliere di prenotare il vaccino Pfizer o Moderna, mentre prima il sistema assegnava automaticamente AstraZeneca o Johnson & Johnson nella maggior parte dei casi. Eppure, nonostante il boom di prenotazioni già nelle prime ore, alla nostra redazione sono arrivate diverse segnalazioni di utenti che non riuscivano a selezionare questa nuova opzione.

Tutte le segnalazioni sono state condivise con Liguria Digitale che in poche ore ha verificato tutti i problemi ed è già al lavoro per risolverli. Si tratta soprattutto di carenze a livello comunicativo, visto che centinaia di over 60 hanno già prenotato Pfizer e Moderna attraverso tutti i canali a disposizione.

La prima criticità riguarda il portale prenotovaccino.regione.liguria.it che, almeno all’apparenza, non dà la possibilità di scegliere tra tipologie di vaccino. La difficoltà è dovuta a due ragioni. Anzitutto il sistema finora non rende esplicito quale farmaco è disponibile: l’unico modo per scoprirlo è completare la prenotazione e guardare la data del richiamo. Se viene fissato a distanza di tre mesi (giorno più, giorno meno) è AstraZeneca, se non compare la seconda dose è Johson & Johnson, altrimenti è Pfizer o Moderna (di norma 42 giorni dalla prima dose, ma dipende dal centro di vaccinazione). Inoltre, a causa della differente saturazione delle agende, le prime date proposte di solito sono per AstraZeneca, quindi per vaccinarsi con Pfizer o Moderna bisogna scorrere avanti il calendario.

“Ci siamo resi conto del difetto di comunicazione e ci stiamo adoperando per superarlo – fa sapere Enrico Castanini, direttore generale di Liguria Digitale -. Anzitutto inseriremo l’indicazione del tipo di vaccino già in fase di prenotazione, come avviene già oggi sulla linea di prenotazione volontaria per AstraZeneca e Johnson & Johnson, così non sarà necessario terminare la procedura. E poi aggiungeremo un cartello che conferma la possibilità di scelta e invita a controllare le date successive se non si trova posto per Pfizer nei primi giorni disponibili”. Le modifiche tecniche saranno attivate nelle prossime ore, ma in ogni caso, con le accortezze che abbiamo spiegato, i vaccini a mRna sono già prenotabili.

Altri lettori ci hanno segnalato che nemmeno le farmacie consentivano di scegliere Pfizer o Moderna in fase di prenotazione. Anche in questo caso non si tratterebbe di un disguido tecnico ma piuttosto di una carenza di informazione. “Noi abbiamo inviato una comunicazione a tutte le farmacie – spiega Castanini – ma manderemo un ulteriore messaggio per assicurarsi che tutti siano a conoscenza del nuovo sistema”.

Stesso discorso vale per il numero verde 800 938 818, dedicato alla prenotazione dei vaccini, che secondo quanto riportato da alcuni utenti non consentiva di prenotare Pfizer o Moderna. “Abbiamo ribadito a tutti i nostri operatori che esiste questa possibilità, quindi confidiamo che il servizio torni regolare”, conclude Castanini.