Gronda, Gagliardi (CI): “Gronda progetto strategico, ministro metta impegno necessario per realizzazione”

Genova. “La Gronda di Genova è un progetto strategico per migliorare la viabilità della regione”. Lo dichiara in una nota la deputata di Coraggio Italia, Manuela Gagliardi.

“Se i tempi di avvio dei lavori dell’opera sono legati alla proposta di definizione consensuale della procedura di contestazione avviata nei confronti di Aspi a seguito del crollo del viadotto sul fiume Polcevera, è importante che il governo si attivi per fare in modo che questi siano rapidi a maggior ragione ora che Cassa depositi e Prestiti ha acquistato, insieme a due fondi, l’88% di Autostrade per l’Italia”, aggiunge.

“Se poi la nomina di un commissario serve per fare rapidamente la Gronda allora siamo fiduciosi che il ministro Giovannini possa mettere l’impegno necessario per far si che tutto questo si realizzi”, conclude.