Si è svolto oggi il Campionato Italiano Rally Terra, contestualmente al Rally Italia Sardegna valido per il Campionato del Mondo Rally.

Il programma prevedeva un doppio passaggio sulle prove speciali “Filigosu-Sa Conchedda” (22,29 km) e “Terranova” (14,36 km). In serata, il rientro alla sede centrale di Olbia per un riposo meritato. Non solo per i piloti, ma anche per i commissari delle prove speciali.

Nell’immagine il gruppo degli Ufficiali di Gara di Genova in un momento di pausa in una giornata di lavoro resa durissima dalle elevate temperature.

Andreucci e Briani primi classificati

Scandola e Damore secondi classificati

Il Campionato Italiano Rally Terra

Campedelli e Rappa terzi classificati

credits PhotoBriano