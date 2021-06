Gli studenti della Bocconi a lezione dal Comune di Genova, tra i docenti il sindaco Bucci

Genova. Il “Modello Genova” come simbolo di efficienza, esempio virtuoso basato su fattori come collaborazione, trasparenza, condivisione del progetto e lavoro di squadra.

È questo il tema dell’odierna giornata di lezioni dedicata all’esperienza della realizzazione del ponte San Giorgio tenute da dirigenti della struttura commissariale e del Comune di Genova ai partecipanti di EMMAP11, l’executive master in Management delle Amministrazioni Pubbliche di SDA Bocconi School of Management diretto da Silvia Rota. Agli incontri è presente anche Veronica Vecchi professore di Business Government Relations nella scuola di direzione aziendale della prestigiosa università di Milano. Fra i docenti vi sono il segretario e direttore generale Pasquale Criscuolo ed il sindaco Marco Bucci, già commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera, il cui intervento è dedicato alla leadership e alla gestione dei progetti complessi.

Titolo della sessione, ospitata dalla Scuola di Amministrazione del Comune di Genova nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, è “Opere pubbliche: leadership e project management come driver di risultato. Il caso del ponte San Giorgio”, un argomento che presenta significativi spunti di attualità e di utilità da condividere e su cui riflettere. A cominciare dal compimento in tempi record della costruzione dell’opera nonostante eventi eccezionali fra cui l’esplosione della pandemia da Covid-19. La restituzione a Genova di un’infrastruttura strategica per la sua rete di mobilità è stata resa possibile dall’impegno di centinaia di imprese e oltre mille addetti tra ingegneri, tecnici e operai che, per mesi, hanno lavorato in cantiere giorno e notte rispettando i più rigidi protocolli di sicurezza. Un primato, nella storia italiana delle grandi opere, celebrato con l’inaugurazione del 3 agosto 2020 di fronte al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

In un’epoca nella quale le pubbliche amministrazioni devono affrontare nuove sfide strategiche ed operative partendo dalle competenze e dalle persone, l’esperienza professionale ed umana accumulata durante la realizzazione del progetto di ponte San Giorgio è quindi un patrimonio prezioso che non va disperso.

“Sono molto onorata di essere ospitata dal Comune di Genova insieme ai nostri partecipanti di EMMAP11 per parlare di infrastrutture, opere pubbliche ed apprendere dalla comparazione tra pubbliche amministrazioni e tra buone pratiche ancorando il tutto a un tema di assoluto rilievo come il rilancio infrastrutturale del nostro Paese”, dichiara Silvia Rota direttore di EMMAP, l’executive master in Management delle Amministrazioni Pubbliche di SDA Bocconi pensato per chi ha ruoli di responsabilità in enti e aziende pubbliche.