Giraglia, conclusa la 68ª edizione: tutti i vincitori

Genova. La premiazione ha chiuso la 68ª edizione della Rolex Giraglia 2021. Numerosi i premi consegnati e grande soddisfazione da parte di tutti per il successo della classica offshore del Mediterraneo, quest’anno andata in scena nell’inedita veste ‘tutta italiana’.

Con la conclusione della premiazione, le ultime barche hanno salutato le acque di Genova per fare ritorno nei porti di appartenenza. Tanti i regatanti conserveranno l’entusiasmo per una settimana spettacolare, culminata con una prova offshore che ha premiato le barche più piccole, ma in grado di regalare grandi emozioni a tutti.

Il vento non è mancato durante tutto il percorso con il primo in tempo reale, Arca SGR di Furio Benussi, che ha completato la rotta di 241 miglia in 26 ore, 8 minuti e 10 secondi e l’ultimo, il Moody 38 Attenti al Lupo di Salvatore Picci che ha impiegato 63 ore, 49 minuti e 7 secondi. In mezzo a questi due scafi, l’intera flotta della Rolex Giraglia con il suo grande spirito e che ha gioiosamente contribuito, attraverso lo sport e la vela, a un piccolo passo verso il ritorno alla normalità.

Presenti oggi alla premiazione tutti i rappresentanti dei club coinvolti (Yacht Club Sanremo, Société Nautique de Saint Tropez e Yacht Club Italiano) a dimostrazione dello spirito di squadra che, dal punto organizzativo e sportivo, ha coinvolto, e unito, 33 nazioni differenti, tanti sono stati i Paesi rappresentati dai velisti presenti alla edizione numero 68. Al termine della cerimonia di premiazione è stato dato l’arrivederci all’anno prossimo con la partenza nelle acque di Saint-Tropez.

Questi i vincitori nelle varie classi della Rolex Giraglia 2021:

Il Trofeo Challenge Timone/Ruota dentata e Orologio Rolex Submariner assegnati

all’imbarcazione prima classificata overall nella classe IRC della 68ª Rolex Giraglia sono vinti da: Imagine di Gilles Argellies

Il Trofeo Rolex, Orologio Yacht Master e il Trofeo Levainville assegnati all’imbarcazione prima classificata in Tempo Reale sono vinti da: Arca SGR di Adalberto Miani

Il premio speciale donato dallo YCF e dallo YCI per la barca della Marina Militare meglio classificata: Capriccio II – Marine Nationale Francaise

Il Trofeo Highest Scoring IMA member – Miglior risultato tra i soci IMA: Wallino – Benoit de Froidmont

Classe ORC

Trofeo challenge “Nucci Novi”, per îl primo classificato in classe ORC: Anywave Safilens – Alberto Leghissa

Il Trofeo Challenge “Sergio Guazzotti” assegnato all’imbarcazione prima classificata overall nel raggruppamento più numeroso tra IRC e ORC della Rolex Giraglia appartenente a socio armatore dello Yacht Club Italiano è vinto da: Itacentodue (Classe Irc) – Adriano Calvini

Il Trofeo Beppe Croce assegnato all’imbarcazione che ha doppiato per prima lo scoglio della Giraglia è vinto da: Arca SGR di Adalberto Miani

Regata della Giraglia X2:

Classe ORC

1° classificato: Audace di Beppe Agliardi

Classe IRC

1° classificato: Jubilee di Gerald Boess

1° classificato e vincitore del Trofeo Challenge “Marco Paleari”:

Voloira IV – Francesco Zucchi e Roberto Martinez

Il Trofeo YCI Classic e il Challenge YCI Heritage “Mario Gallini” assegnati allo scafo classico primo classificato in tempo reale e primo classificato in overall nel raggruppamento più numeroso sono andati a: Eugenia V di Henry Cochin.

Clicca qui per consultare le classifiche complete.