Gianluca Fasano è il nuovo tecnico della Lavagnese

Lavagna. Gianluca Fasano, un passato da calciatore professionista, allenatore, nella stagione da poco conclusa, della Fezzanese, è la nuova guida tecnica della Lavagnese.

Il neo direttore generale Andrea Dagnino è partito alla grande, nel suo nuovo ruolo, portando alla Lavagnese, un tecnico competente, preparato, ricco di valori umani come Fasano. I due lavoreranno a stretto contatto di gomito, formando una coppia davvero molto interessante.

Di seguito il comunicato della Lavagnese:

“La Società comunica di aver perfezionato, in serata, l’accordo con Gianluca Fasano, il nuovo mister che guiderà la Lavagnese nel suo ventesimo campionato consecutivo di Serie D. Gianluca Fasano, nato a Spezia il 27 ottobre del 1976, ha disputato da calciatore 311 partite in Serie C con le maglie di Torres, Vis Pesaro, Pavia e Ravenna, con cui ha disputato anche 24 gare in Serie B. Appese le scarpe al chiodo è stato allenatore in seconda di David Sassarini alla Virtus Entella Under 19, di Alberto Colombo all’Alessandria e all’Arzignano Valchiampo in Serie C“.