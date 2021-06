Genova riparte da Slow Fish, dal 1° al 4 luglio tornano eventi e degustazioni in centro storico

Genova. Slow Fish, la manifestazione biennale dedicata a tutti gli ecosistemi legati all’acqua e ai loro abitanti, conferma la sua decima edizione a Genova e diventa simbolo della ripartenza dopo l’emergenza Covid, ponendosi tra le primissime manifestazioni in presenza del 2021 in Italia. L’appuntamento è dal 1° al 4 luglio, non più solo al Porto Antico ma in tutto il centro storico di Genova, mentre gli eventi digitali inizieranno il 3 giugno e saranno fruibili da tutti a distanza. Il tema chiave saranno i cicli dell’acqua.

Un’edizione fortemente voluta dagli organizzatori, Slow Food e Regione Liguria, e da tutti i partner istituzionali – ministero della Transizione ecologica, Comune di Genova e Camera di commercio di Genova in primis – e privati che hanno scommesso sulla kermesse. L’obiettivo è quella di lanciare segnale di ottimismo e di ripartenza lanciato a tutti i soggetti legati a questo evento e a ciò che esso rappresenta: anzitutto il mondo della piccola pesca italiano e la rete Slow Fish a livello internazionale che si riconosce nella visione di Slow Food, ma anche la ristorazione e l’ospitalità alberghiera, tra le più colpite dalla crisi innescata dalla pandemia.

Come sempre il cuore di Slow Fish lega la sua anima più gastronomica all’educazione dei cittadini di tutte le età, proponendo quest’anno una narrazione incentrata sulle connessioni tra tutti i soggetti coinvolti nei cicli dell’acqua, partendo proprio dalle buone pratiche delle comunità che hanno saputo adattarsi ai cambiamenti degli ecosistemi.

Dal 3 al 30 giugno la manifestazione propone molti eventi digitali – Food Talk e Come si fa?, Sea Tales e Pesci fuor d’acqua, oltre alle conferenze internazionali, che affronteranno temi di attualità – gratuiti e sottotitolati in italiano e inglese su www.slowfish.it. Mentre da Levante a Ponente la Liguria si anima di eventi fisici diffusi, organizzati in collaborazione con la rete territoriale di Slow Food Liguria: ecco allora che i cuochi liguri propongono piatti ad hoc legati alla campagna Slow Fish, i produttori dei presidi Slow Food liguri aprono le porte delle loro aziende ai visitatori nell’ultimo week-end di giugno, sabato 26 e domenica 27. Il sistema turistico regionale arricchisce il programma con tour guidati nei borghi, visite nelle città, a partire da Genova, e due mostre allestite da Palazzo Ducale e Fondazione per la cultura.

Dal 1° al 4 luglio nel centro storico di Genova arrivano gli espositori, le aree istituzionali regionali che presentano le migliori esperienze del proprio territorio insieme a ristoratori e pescatori, e dei partner dell’evento, i food truck e i birrifici, i laboratori del gusto e gli appuntamenti a tavola.

Inoltre, quest’anno Genova è il punto di riferimento per tutti i soci italiani. Infatti il 3 e 4 luglio si svolge il Congresso nazionale di Slow Food Italia, un momento importante per l’associazione per decidere insieme la linea politica, le progettualità fondamentali, la governance per i prossimi quattro anni. Arrivano per questo appuntamento nel capoluogo ligure oltre 250 delegati provenienti da tutta Italia, mentre altri 500 delegati (e tutti gli altri soci e attivisti di Slow Food) possono seguire il Congresso collegandosi live con Genova.

“È un evento che abbiamo voluto confermare con grande determinazione – commenta il presidente ligure Giovanni Toti -. Sono certo che sarà un’estate straordinaria anche a partire da Slow Fish. Si conferma la volontà di Genova e della Liguria di essere regine del mare, non solo sulle crociere, sulla logistica e sul turismo ma anche sull’ecosistema marino, la biodiversità e la tradizione dell’uomo nel mare. È la prima manifestazione nazionale sul territorio di queste dimensioni, ma anche il Salone Nautico dello scorso anno fu la prima fiera che ricelebrammo qua. Vogliamo essere rispettosi delle regole ma anche pronti a ripartire. Da lunedì saremo in zona bianca, direi che dovremmo smetterla con l’etica dell’emergenza e cominciare invece alla ripartenza invece che all’emergenza.

“È il nostro primo evento in presenza a livello nazionale e siamo orgogliosi di averlo pensato a Genova – aggiunge Massimo Bernacchini, esponente del comitato esecutivo di Slow Food -. Questo Slow Fish diventa per noi un punto di ripartenza importante e il fatto che siamo alla decima edizione testimonia che Regione Liguria e Comune di Genova ci tengono al mare. Speriamo sia una festa per tutti e che tante persone grazie alle liberalizzazioni possano venire a Genova e partecipare alle attività online.

Il programma completo è su www.slowfish.it.