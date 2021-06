Genova, incidente a bordo della Athara: ustione con acqua bollente per due marittimi

Genova. Incidente sul lavoro questa mattina, intorno alle 9, in porto a Genova. Due uomini, di 28 e 60 anni, membri dell’equipaggio Tirrenia, si sono ustionati con dell’acqua bollente fuoriuscita da un tubo esploso nell’area motori.

L’incidente è avvenuto a bordo del traghetto Athara, attraccato in porto nella zona di ponte Colombo da questa mattina alle 7.30 fino alle 21 di oggi, per poi ripartire verso Porto Torres.

Le condizioni dei due marittimi non sono gravi, tuttavia sono stati portati entrambi in codice giallo al centro ustioni dell’ospedale Villa Scassi per precauzione. Con ogni probabilità verranno dimessi in giornata e potranno tornare a lavorare a bordo.