Genova Design Week, il sindaco Bucci in visita al percorso espositivo

Genova, Il sindaco di Genova, Marco Bucci, ha fatto visita questo­ pomeriggio alla Genova Design Week. Dopo un breve passaggio in piazza dei Giustiniani, cuore pulsante e centro nevralgico della manifestazione giunta alla sua seconda edizione, il primo cittadino accompagnato dal presidente del DiDe – Distretto del Design, Elisabetta Rossetti, e dall’assessore al Centro Storico, Paola Bordilli, ha visitato le principali tappe del percorso espositivo ammirando il verde delle piante, tema dell’edizione 2021, e le installazioni presenti in molti atri di palazzi storici.

Intanto domani è il giorno dell’attesa visita del presidente dell’ordine degli architetti, Riccardo Miselli che sarà protagonista del talk in programma alle 14 in via San Bernardo 19. Il tema dell’incontro sarà il sostegno da parte dell’ordine alla Design Week e al suo ruolo “urbano” capace di riattivare e rigenerare il centro storico attraverso il design che è sinonimo di cultura.

La giornata proseguirà alle 14.30, sempre nel punto talk di via San Bernardo 19, con il talk ­ “Il design e l’architettura delle Smart City” con Massimo Facchinetti e Giulio Ceppi, professore all’Interaction Design. Alle 16 in piazza Valoria è in programma una “Dimostrazione sul riciclo”: protagonista Pepita Ramone.

“Coniugare transizione ecologica, paesaggio e storia, la sfida per le città del futuro” è invece il tema del talk che vedrà come relatore d’eccezione Alberto Giuntoli, Paesaggista PhD University of Essex, docente Incaricato presso l’Università di Firenze Associato ISPCCNR e l’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale.

Alle 17.30 si terrà l’incontro coi progettisti Milena Matteini e Massimiliano Nocchi in Piazza San Giorgio mentre alle 19.30 spazio alla musica in piazza Embriaci con il concerto swing ATTACK ABOOGIE QUINTET con Cesare Grossi al piano, Paolo Pezzi al sax, Stefano Bergamaschi alla tromba, Riccardo Barbera al contrabbasso e Folco Fedele, batteria.