Genova. Sotto un’edicola votiva o a fianco della tag di un graffitaro, davanti alle righe di pietra bianca e nera dei palazzi, negli atri e giardini segreti dei Rolli, all’ombra di un archivolto o vicino a una pescheria. Sono spuntati in una notte, centinaia di vasi con piante e fiori, un verde inedito nei vicoli della città vecchia e che rappresenta perfettamente la “rinascita” in questa Genova Design Week 2021.

Il taglio del nastro questa mattina in piazza San Lorenzo, mentre a pochi metri fervono i preparativi dello spettacolo teatrale “La congiura dei Fieschi”, con rappresentanti del Comune, della Camera di Commercio e del Dide – il distretto del design costituito tre anni fa nel quadrilatero tra via San Bernardo, i “canneti”, Pollaiuoli e le Erbe.

Sono oltre 150 gli eventi tra talk, concerti, mostre e altro ancora che si susseguiranno da oggi, 17 giugno, fino al 21, per cinque giorni incentrati sul design in tutte le sue declinazioni ma anche sul tema della rigenerazione urbana. Qui il programma della prima giornata.

“Il verde nei vicoli lascia a bocca aperta – dice l’assessore comunale al centro storico Paola Bordilli – è stata una scelta davvero azzeccata e che esalta ulteriormente le unicità di questa parte di Genova, abbiamo chiesto alla polizia locale un occhio di riguardo per evitare che situazioni di movida sfrenata possano rovinare quanto realizzato, ma sarebbe bello che queste installazioni green diventassero perenni”.

Genova Design Week 2021, i vicoli si vestono di verde

“Crediamo molto in questo progetto e che nonostante tutte le difficoltà potremo riuscire a realizzare questo nostro esperimento – dice Elisabetta Rossetti, presidente del DiDe – perché portare bellezza dove già c’è bellezza non può che dare un risultato positivo, e spero che i tanti appuntamenti che abbiamo organizzato siano un motivo in più per scoprire il distretto del design e le vie dove è ospitato”.

Un distretto che sta crescendo: arredamento, oggetti, vintage, abbigliamento, artigianato, illuminazione, locali con un’attenzione spinta all’estetica.

“Sì, per fortuna siamo partiti tre anni fa con questo progetto di riqualificazione dell’area sperando di riuscire a ottenere questi risultati ma fino a questo punto non ci avremmo creduto neanche noi, oggi il distretto del design genovese viene riconosciuto come tale, per noi è una grande soddisfazione e ci fa venire voglia di continuare in questa direzione coinvolgendo sempre più soggetti possibili”.