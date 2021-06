Genova Calcio, mister Maisano non ci sta: “All’inizio del secondo tempo mi è sembrato che per noi ci fosse un rigore”

Genova. Domenica allo stadio Italo Ferrando di Cornigliano è andato in scena l’attesissimo match tra Genova Calcio e Ligorna, una partita presentata in avvio come aperta a qualsiasi epilogo ma dimostratasi con il passare dei minuti piuttosto a senso unico. Qualche occasione indubbiamente c’è stata per i padroni di casa, tuttavia la qualità ed il palleggio degli avversari si sono dimostrate di gran lunga le armi vincenti di un Ligorna pronto adesso a contendersi il salto di categoria contro la Cairese di mister Mario Benzi.

Uno 0-3 che lascia invece l’amaro in bocca ai biancorossi di Giuseppe Maisano, tecnico che al termine del match ha rilasciato un’intervista piuttosto risentita: “Spero che voi possiate trovare numerosi aspetti positivi, per quanto mi riguarda credo che una squadra la quale è riuscita ad arrivare a questa partita in un cartellone con Fezzanese e appunto Ligorna giocandosela con la squadra di Monteforte per un tempo e mezzo sia sicuramente meritevole di applausi”.

In seguito è anche stata sollevata una polemica da parte del tecnico della Genova Calcio perchè, stando al parere dell’allenatore, all’inizio del secondo tempo l’arbitro non avrebbe fischiato un penalty evidente: “In stagione ci sono stati fischiati zero rigori, veda lei”.

Successivamente è poi stato rivolto uno sguardo verso la prossima stagione, un’annata che ci si augura possa essere duratura in cui proseguirà il progetto biancorosso, un’idea fondata su un gruppo giovane e solido pronto a prodigarsi per ottenere risultati di rilievo come ad esempio la semifinale raggiunta quest’anno.

Infine l’intervista si è conclusa con un focus sul ritorno dei tifosi, accorsi in massa per sostenere la Genova Calcio. Maisano ha sostenuto che l’affluenza si sarebbe potuta rivelare anche maggiore se si fosse scelto un altro orario in cui disputare la doppia sfida contro il Ligorna, dichiarazioni al vetriolo le quali hanno ripreso il malumore espresso dal presidente Marco Vacca, anch’egli in aperta polemica con le decisioni adottate dalla Lega.

Si è così concluso l’intervento di Giuseppe Maisano, tecnico sicuramente già pronto per tentare nuovamente di ottenere il salto di categoria proprio nel corso della prossima stagione.