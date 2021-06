Genova Calcio, Leonardo Serinelli: “È stata una partita intensa, con questo caldo abbiamo fatto fatica”

Genova. Ieri allo stadio Italo Ferrando di Cornigliano è andata in scena l’avvincente semifinale di ritorno tra Genova Calcio e Ligorna, un match valido per approdare all’ultimo atto del campionato di Eccellenza 2020/2021. Un format come si sa rivoluzionato e la possibilità di errori ridotta al lumicino, un fattore questo che ha sicuramente esaltato le caratteristiche di alcuni dei singoli allenati da Beppe Maisano, tecnico dei biancorossi comunque dimostratosi piuttosto soddisfatto al termine della sfida.

Umore non del tutto compromesso anche tra gli interpreti della Genova Calcio, con Leonardo Serinelli (questa sera nostro ospite a “Mixed Zone”) che ha scelto di dire la sua successivamente alla sconfitta sofferta da lui e compagni: “È stata una partita intensa, a giugno si fa abbastanza fatica con il caldo. Arrivati fino a qui ci credevamo, purtroppo non siamo riusciti a passare e ovviamente ci dispiace”.

Successivamente il giocatore biancorosso ha poi risposto ad una domanda relativa alla prossima stagione svelando il fatto di sperare di incontrare il Ligorna ancora in Eccellenza, questo nella speranza di poter riscattare la bruciante eliminazione rimediata proprio per colpa dei biancoblù.

In seguito è stato realizzato un focus sul format scelto per il campionato disputatosi quest’anno, una formula ridotta che ha visto la messa in scena di una seconda fase ad eliminazione diretta per decretare appunto la squadra meritevole di effettuare un salto di categoria: “Il format scelto ha trasformato l’Eccellenza 20/21 in una specie di torneo, ripeto che ci dispiace per l’eliminazione ma il calcio purtroppo è questo”.

Infine non è mancato un interrogativo sul futuro del talentuoso classe ’97. Serinelli ha dichiarato di trovarsi bene alla Genova Calcio e, scongiurando qualsiasi tipo di sorpresa, ha annunciato che per la prossima stagione la sua casacca dovrebbe essere ancora colorata di biancorosso. Un’ottima notizia che può quindi in parte riportare il sorriso intorno alla formazione del presidente Marco Vacca, da questa sera in vacanza e sicuramente spettatrice interessata in occasione della finale tra Ligorna e Cairese di domenica prossima.