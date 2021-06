Genova Calcio, Francesco Maisano: “Partita equilibrata, i particolari hanno fatto la differenza”

Genova. Le reti di Dotto al 5° del primo tempo, Tracanna al 19° della ripresa ed un autogol nel finale di gara hanno permesso al Ligorna di imporsi per 3 a 0 sulla Genova Calcio e di approdare in finale.

L’incontro, però, per la prima ora, è stato in bilico, nel risultato ma anche sul piano del gioco. Francesco Maisano, a fine gara, dichiara: “La partita è stata equilibrata, all’andata abbiamo fatto noi gol nei primi cinque minuti, oggi lo hanno fatto loro. Siamo ripartiti e secondo me, dal quel momento in poi, non con chiarissime palle gol clamorose ma abbiamo tenuto là il Ligorna, con le nostre caratteristiche. Loro provavano a ripartire continuamente, giustamente”.

“È stato un primo tempo molto equilibrato – ribadisce -. Nel secondo tempo, anche se io dal campo non commento gli errori arbitrali, secondo me ce n’è stato uno abbastanza dubbio che fa il pari con quello che abbiamo visto all’andata e poi, purtroppo, i particolari fanno la differenza in queste partite. Nei centottanta minuti la partita è stata equilibrata, i particolari hanno premiato loro, ci può stare”.

Per la Genova Calcio si chiude una stagione decisamente positiva. “Noi non usciamo a testa alta solo da questa partita, usciamo a testa alta da tutte le partite – afferma il centrocampista -. Da dopo il Campomorone non abbiamo più sbagliato neanche una partita. Oggi, complice un pochettino di appannamento da parte di qualche giocatore che era stanco, ci è mancata un po’ di brillantezza negli ultimi venti/trenta metri, ma con questo caldo capisco anche che non è facilissimo. La forza di potergli andare a fare male ci è mancata nei momenti in cui abbiamo avuto le palle gol. Bravi loro che quando le hanno avute hanno fatto gol. Io non ricordo un tiro di Cellerino, un tiro di Tripoli… Bravo Dotto a entrar due volte dietro le nostre spalle, bravo il loro 9 quando è entrato sul secondo palo a fare gol. Queste cose fanno la differenza”.

Il punteggio finale non appare veritiero, secondo Maisano che dice: “Riguardo al risultato, quando una partita è a scontro diretto così, le motivazioni quando si è sul 2 a 0 e devi fare tre gol scendono un pochettino e il risultato cambia. Però guardiamo bene la prestazione e il nostro percorso, il risultato lo lasciamo al campo“.