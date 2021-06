Genova Beach Soccer: una vittoria ed una sconfitta nei test di Tirrenia

Genova. Ottimo test per i ragazzi della Genova Beach Soccer a Tirrenia: una vittoria ed una sconfitta il bilancio del quadrangolare in terra toscana.

Mister Mango ha fatto ruotare tutti i giocatori presenti nei due match. Nella prima partita i biancorossi hanno ottenuto una vittoria per 3 a 1 contro la Romagna BS. A segno Fassone, Grilli e il giovane 2000 Revello.

Nella seconda partita, contro il più quotato Pisa dei brasiliani Bruno Xavier (campione del mondo con il Brasile ed Pallone d’Oro 2018 Fifa Beach Soccer) e Nelito, è arrivata una sconfitta per 8 reti a 5 dopo essere stati sul doppio vantaggio per ben due volte. Reti per la GBS di Romei (due), Brema, Fassone e Napello.

Mister Salvatore Mango commenta: “Abbiamo fatto quello che abbiamo preparato in settimana, siamo in piena preparazione e dobbiamo ancora migliorare alcuni meccanismi, in settimana avremmo la rosa al completo e prepareremo il prossimo impegno di Viareggio al meglio!”.

La Genova Beach Soccer riprenderà gli allenamenti in settimana e sabato 19 giugno sarà impegnata in un triangolare a Viareggio contro i padroni di casa viareggini e nuovamente il Pisa Beach Soccer, due squadre che ambiscono alla vittoria dello scudetto.