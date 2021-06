Genoa e Campomorone Lady chiudono in bellezza il campionato

Si chiude alla grande il campionato di Serie C per le due genovesi impegnate nel Girone A. Sia Genoa che Campomorone vincono senza problemi contro le rispettive avversarie coronando un’annata positiva per entrambe. Il Genoa dilaga sullo Spezia confermandosi nei fatti la squadra rivelazione del campionato con il terzo posto alla sua prima partecipazione.

Trascinate da un’ irresistibile Parodi, le rossoblù calano uno 0-6 allo Spezia che non lascia spazio a dubbi sull’andamento dell’incontro. Quattro reti per la bomber genovese, e poi a segno Licco e Pigati che completano la 13^ vittoria stagionale per le grifoncine.

Chiude in bellezza, anche se non riesce il sorpasso sulle cugine suddette, anche il Campomorone Lady che saluta il proprio pubblico con una vittoria netta sul Caprera nell’anticipo delle 14. La doppietta di Tortarolo e il 14° timbro di Bargi nella stagione consentono alle ragazze di mister Pampolini di firmare il 3-1 sulle sarde che all’andata inflissero una rocambolesca quanto inaspettata sconfitta alle Ladies.

Resta un campionato di alto livello per le biancoblù che si confermano ancora una volta fra le squadre più importanti della categoria e che hanno patito solo un periodo invernale tribolato. Le sette vittorie del girone di ritorno e i tre derby vinti nell’annata, però hanno mostrato le potenzialità di un gruppo che ora deve fermarsi per le vacanze, ma in autunno non è detto si ripresenterà al via del campionato.