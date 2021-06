Garante degli anziani, l’idea nata a Genova diventa una proposta di legge nazionale

Genova. Istituire un garante per i diritti delle persone anziane per assicurare la parità di accesso ai servizi, la partecipazione e l’inclusione sociale, nella convinzione che si tratta di una fascia di popolazione fondamentale per il benessere di tutta la società. È l’oggetto di una proposta di legge firmata dalla deputata di Forza Italia Cristina Rossello e presentata oggi a Genova, prima città italiana che si appresta a istituire questa figura grazie all’iniziativa del capogruppo azzurro Mario Mascia in Consiglio comunale.

“Si tratta di una figura di garanzia sul modello del garante dell’infanzia – spiega Mascia – e ha la funzione di tutelare la dignità delle persone anziane oltre a prevenire le discriminazioni tra anziani, in collaborazione con tutti gli enti e gli organi impegnati nella cura e nel contatto con gli anziani. Parliamo soprattutto di un invecchiamento attivo che peraltro c’è già, come ampiamente dimostrato durante il lockdown: tante famiglie si reggono su di loro, ora più che mai. È un atto di riconoscenza dovuto”.

La delibera per istituirlo è stata approvata, ora spetterà a Bucci nominare il garante. Da Forza Italia, almeno ufficialmente, nessuna proposta: “Questa è una scelta che dovrà fare il sindaco, noi abbiamo piena fiducia che sarà all’altezza del ruolo che dovrà ricoprire come del resto era stato il garante dell’infanzia, presidente uscente di Unicef Italia. Il livello era molto alto”.

Alla presentazione nella sede di Forza Italia sono intervenuti anche il deputato azzurro Enrico Pianetta, coordinatore nazionale Seniores, i deputati liguri Roberto Bagnasco e Roberto Cassinelli, il coordinatore regionale Carlo Bagnasco e il consigliere regionale Claudio Muzio. La proposta di legge prevede di scegliere il garante “tra persone di notoria indipendenza e di comprovate professionalità”, nominandolo d’intesa tra i presidenti delle Camere per quattro anni.

“Gli anziani sono utili e sono fondamentali non solo per l’affetto, ma anche per ragioni economiche – rimarca il coordinatore Bagnasco -. Immaginatevi se non ci fossero i nonni, immaginate se un nucleo familiare normale dovesse rivolgersi solo a babysitter e istituti privati. Fanno un lavoro enorme, pensare che non siano utili è una follia”.

La proposta sbarcherà presto anche in Regione. “Il tema dev’essere centrale nella politica socio-sanitaria della Regione Liguria. Siamo terzi in Europa per indice di anzianità – ricorda Muzio – e l’Europa vede noi come sarà tra vent’anni. Perciò saremo centrali anche per gli altri, non dovremo sbagliare e servirà l’impegno di tutti per fare le cose al meglio”.