Funivia di Rapallo, Bagnasco e Cassinelli (Forza Italia): “Nominare subito un nuovo direttore d’esercizio”

Rapallo. “Abbiamo presentato, al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, un’interrogazione parlamentare sulla funivia del santuario Nostra Signora di Montallegro di Rapallo, l’unica attiva in Liguria”. Lo annunciano i parlamentari liguri di Forza Italia Roberto Bagnasco e Roberto Cassinelli. La richiesta è quella di trovare il prima possibile un nuovo direttore d’esercizio dopo il coinvolgimento di Enrico Perocchio nella tragedia della funivia Stresa-Mottarone.

“L’impianto vanta una storia quasi secolare (è infatti stata inaugurata nel 1934) e collega la valle del rio San Francesco con il santuario di Montallegro – ricordano – una funivia sulla quale, come ha ricordato lo stesso sindaco di Rapallo, vengono effettuate continue verifiche per quanto riguarda la sicurezza. La funivia Rapallo-Montallegro è chiusa dal 26 maggio scorso per lavori di manutenzione da tempo programmati”.

Direttore d’esercizio sarebbe Enrico Perocchio (lo stesso ingegnere che ricopriva il medesimo incarico alla funivia Stresa-Mottarone, arrestato e poi rilasciato in quanto coinvolto nell’inchiesta sulla recente tragedia).

Perocchio avrebbe dovuto stabilire la conformità dell’impianto di Rapallo e autorizzarne la ripartenza, ma il suo coinvolgimento con la tragedia del Mottarone impedisce di rilasciare l’autorizzazione al funzionamento dell’impianto ligure. Per questo Bagnasco e Cassinelli chiedono “di autorizzare al più presto la nomina del nuovo direttore di esercizio della funivia di Rapallo”.