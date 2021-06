Frontale in via Bari: scongiurata l’amputazione del braccio del ragazzo

Genova. Scongiurata l’amputazione del braccio per il ragazzo rimasto gravemente ferito durante il terribile incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorso.

Secondo fonti ospedaliere, infatti, le condizioni del ragazzo sarebbero in miglioramento, seppur ancora gravi: “E’ stato dimesso dalla Rianimazione – comunica la direzione sanitaria del San Martino – ed è ora ricoverato presso il Trauma Center del Padiglione Specialità diretto dal dottor Luca Berardi. Sono sensibilmente migliorate le condizioni del braccio, ancora in osservazione. Scongiurata l’ipotesi di amputazione”.

Oltre al 23 enne, dopo il frontale erano state ricoverate due donne, trasferite in codice giallo al Sam Martino, e un uomo di 35 anni, portato sempre in codice giallo al Galliera. Nel frattempo continuano le indagini della polizia locale per determinare l’esatta dinamica dell’incidente