Francesco Bocciardo, visita in Regione dopo i successi dei campionati europei

Genova. Con le sue cinque medaglie, quattro ori e un argento, ottenuti agli ultimi campionati europei di nuoto paralimpico tenutisi a Funchal, in Portogallo, il campione genovese di nuoto Francesco Bocciardo quest’oggi si è recato in visita negli uffici della Regione Liguria dove è stato accolto dall’assessore allo sport Simona Ferro e dall’assessore alle politiche sociali Ilaria Cavo.

“Siamo orgogliosi di questo atleta che non finisce mai di stupire – ha dichiarato l’assessore Simona Ferro -. L’incontro con Francesco è stata l’occasione per augurargli un ‘in bocca al lupo’ in vista delle Paralimpiadi di Tokyo di fine agosto, fiduciosi che il movimento paralimpico ligure possa dare ulteriori soddisfazioni”.

“I suoi successi sono un segnale per tutto il mondo dello sport, ma anche per il mondo del sociale e della disabilità. Sono un grande segnale di inclusione – ha aggiunto l’assessore Ilaria Cavo -. Oggi ci siamo confrontati su tante tematiche, insieme alla collega Ferro. Mi ha fatto piacere vedere confermato da un campione come Francesco l’importanza del contributo stanziato per gli ausili agli atleti paralimpici, rinnovato anche quest’anno. Abbiamo l’orgoglio soprattutto di avere Francesco come campione europeo, ma ancora ligure!”.