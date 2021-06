Forza la portiera di un’auto in sosta con due aste metalliche: arrestato a Pegli

Genova. Ieri pomeriggio una volante del Commissariato Sestri, transitando in via Pegli, lo ha notato mentre tentava di forzare la portiera di un’auto in sosta. Impugnando due aste metalliche di diverse misure e dotate di numerosi spuntoni, era riuscito a far leva sul finestrino e, agganciando la maniglia interna, ad aprire la portiera anteriore.

Protagonista un 36enne algerino che stato bloccato dagli agenti mentre stava rovistando nella vettura. Il proprietario dell’auto è stato rintracciato e ha sporto denuncia, poiché lo sportello era stato danneggiato sia sul montante superiore che sul vetro.

Lo straniero, che è risultato anche destinatario di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Vercelli con contestuale ordine del Questore di abbandonare il territorio nazionale entro 7 giorni, è stato arrestato per tentato furto aggravato e portato nelle camere di sicurezza in attesa della direttissima che si è svolta questa mattina e al termine della quale il giudce ha disposto per l’uomo la custodia cautelare in carcere.