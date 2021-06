Forza Italia Liguria: “Nel post-pandemia sarà fondamentale il ruolo delle donne”

Liguria. Proseguono gli incontri della Scuola di Formazione di Forza Italia in Liguria, con una videocall dedicata al tema “Donne in movimento. Esigenze, opportunità, prospettive”. La riunione, che avrà luogo quest’oggi alle ore 18.00 sulla piattaforma Google Meet, è promossa dal Settore Formazione regionale di Forza Italia in collaborazione con Azzurro Donna Liguria, il Movimento femminile del partito.

Interverranno l’on. Catia Polidori, imprenditrice e deputata, coordinatrice nazionale di Azzurro Donna; Monica Cozzani, pedagogista esperta di disagio e sicurezza, CTU Tribunale della Spezia, referente nazionale APEI Commissione Scuola; Maria Luisa Galbiati, avvocata cassazionista, esperta in diritto di impresa e diritto amministrativo; Mirella Orgallo, imprenditrice ed esperta in contabilità e amministrazione aziendale.

“Abbiamo scelto ‘Donne in movimento: esigenze opportunità e prospettive’ come tema del primo di una serie di incontri, che spero faremo presto in presenza, perché noi donne non possiamo mai smettere di fermarci, tanto più in questo momento storico. Abbiamo infatti di fronte la sfida del post-pandemia, nel quale vogliamo giocare un ruolo da protagoniste, realizzando una piena attuazione delle pari opportunità. Forza Italia è da sempre vicina al mondo femminile, e ricordo che in Regione sarà discussa a breve la proposta di legge del nostro capogruppo Claudio Muzio per l’istituzione del sostegno di libertà alle donne vittime di violenza”, dichiara Alice Dotta, coordinatrice regionale di Azzurro Donna Liguria.

“Mi piace leggere il titolo dell’incontro con il sottinteso che le donne sono sempre di corsa e non si fermano mai, ciò che, oggi più che mai, è sotto gli occhi di tutti”, commenta Mario Mascia, responsabile del Settore Formazione di Forza Italia in Liguria. “Con questa iniziativa – prosegue – la nostra Scuola di Formazione si mette a disposizione anche dei Movimenti del partito per l’organizzazione in tandem di incontri sui temi delle donne, dei giovani e degli anziani, che rientrano nelle loro mission politiche. In Forza Italia questi Movimenti sono una grande ricchezza, che merita di essere messa a reddito”.

“L’incontro di oggi si inserisce nel percorso di approfondimento delle questioni principali della politica e della vita sociale che ho promosso nella mia veste di coordinatore regionale, di concerto con l’amico Mario Mascia. I nostri Movimenti, Settori e Dipartimenti stanno svolgendo con passione e competenza un ottimo lavoro, che è di grande aiuto alla crescita del partito. Ringrazio perciò Mario Mascia e Alice Dotta per aver organizzato l’iniziativa odierna. Un grande grazie anche all’on. Catia Polidori e alle altre relatrici per la loro disponibilità”, conclude Carlo Bagnasco, coordinatore regionale di Forza Italia.