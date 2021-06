Fiocco rosa in autostrada: donna partorisce in A12 durante il trasporto in ambulanza

Genova. Parto in ambulanza questa mattina in autostrada tra Recco e Genova, dove una nuova piccola genovese ha deciso di anticipare tutti sul tempo “decidendo” di fare capolino proprio durante il trasporto in ambulanza.

La piccola Anna, questo il nome della nostra nuova concittadina, e la mamma stanno bene. Ad aiutare la donna, al settimo mese di gravidanza, i medici del 118 che hanno guidato il personale a bordo del mezzo.

Le contrazioni sono diventate sempre più forti durante il trasporto tanto che il mezzo si è fermato all’altezza di Mulinetti. Dopo il primo vagito mamma e piccola sono state trasportate all’ospedale Gaslini.