Finge di essere costretto a spacciare per liberarsi della concorrenza: così è partita l’indagine Snake, 11 arresti

Genova. I carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Sampierdarena, supportati dalle stazioni di Sampierdarena e Rivarolo, hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza del gip del tribunale di Genova due cittadini tunisini di 34 e 61 anni. Per altre due persone è stato invece disposto l’obbligo di dimora.

.

L’indagine, coordinata dal pubblico ministero Luca Monteverde, è scaturita nell’ ottobre 2019 dopo che un cittadino del Marocco ha denunciato due connazionali che lo avrebbero a suo dire costretto a spacciare minacciandolo. L’uomo aveva anche consegnato spontaneamente ai militari, come prova delle sue dichiarazioni, un sacchetto con 20 grammi di cocaina.

Le indagini hanno consentito di scoprire che la realtà era ben diversa: lo scopo della denuncia sarebbe stato infatti quello di liberarsi della concorrenza per avere l’esclusività dello spaccio nella zona del Ponente genovese.

Il marocchino è stato denunciato per calunnia e spaccio poiché anche dopo la denuncia i militari hanno scoperto che continuava a spacciare utilizzando come base logistica un’abitazione a Bolzaneto, rifornendosi da grossisti del nord Italia utilizzando minorenni per il trasporto dello stupefacente in treno. Per lui, che si trova al momento in carcere per altri fatti, è scattato ora l’obbligo di dimora.

Nell’ambito della stessa indagine sono stati scoperti altri gruppi di spacciatori che lavoravano in stretta sinergia creando così una sorta di rete di mutuo soccorso in caso di necessità relative all’approvvigionamento della droga.

Nel corso delle indagini sono state arrestate altre nove persone in flagranza di reato, sequestrati circa 170 grammi di cocaina e 7000 euro.