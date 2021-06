Filippo Gavazzi: “Ciao Quinto e grazie, sono stati quattro anni straordinari”

Genova. Quattro stagioni in biancorosso, condite da una promozione in Serie A1 al primo colpo e poi da tre campionati da protagonista, conclusi con salvezze conquistate in anticipo. Adesso, però, le strade di Filippo Gavazzi e dell’Iren Genova Quinto si separano.

“Sono stati quattro anni straordinari – commenta lo stesso Gavazzi -. Ci sono tanti ricordi di quello che abbiamo vissuto insieme, ma se proprio devo scegliere un momento che non dimenticherò mai scelgo i play off contro il Salerno e i gol che ho messo a segno in quelle partite. C’era una cornice di pubblico pazzesca, straordinaria, e mi spiace dover salutare così, a distanza, e non davanti ai nostri tifosi. Ma la situazione è questa e bisogna accettarla”.

“Dico la verità, quando ho scelto il Quinto, quattro anni fa, non pensavo che mi sarei fermato così a lungo – prosegue il giocatore -. Soprattutto per una questione legata agli studi, non per altre velleità, ma alla fine, anno dopo anno, sono andato avanti. Ci sono tante, tantissime persone che vorrei ringraziare. Anzitutto Marco Paganuzzi: mi ha accolto, insieme alla società, in un momento particolare della mia vita. Mi aveva cercato altre volte, in passato, poi l’intesa si è concretizzata e ho sentito la sua stima nei miei confronti, ricambiata. Poi grazie al presidente Giorgi, a Fabrizio Brondi, al ds Marino, all’allenatore Luccianti, ad Armando che ci ha preparato per ogni gara. Ma mi vengono in mente tutti i miei compagni di squadra, Ghigo, Alessio Salvarezza, Davide Colombo. È stato un viaggio fantastico quello che abbiamo fatto insieme. Lascio un club che è molto più di una semplice società, è una famiglia, un gruppo di persone che da sempre il massimo ed è in crescita esponenziale. Probabilmente ci incontreremo di nuovo: da avversari, mai da nemici”.

“Non possiamo che ringraziare Filippo per tutto quello che ha fatto come atleta – aggiunge il direttore sportivo Lorenzo Marino – e per la persona che è stata. È stata una fortuna averlo con noi e ci dispiace perderlo. Gli auguriamo ogni successo, nella pallanuoto e nella vita”.