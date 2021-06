Figc : protocollo con le linee guida per lo svolgimento delle competizioni in presenza di spettatori

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha pubblicato il Protocollo con le linee guida per lo svolgimento delle competizioni in presenza di spettatori, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.Rilevante saranno le novità in merito all’accesso del pubblico agli eventi e alle manifestazioni sportive.

Dal 1° giugno, in base all’art. 5 “Eventi sportivi aperti al pubblico” del Decreto Legge n.65 del 18 maggio 2021, in zona gialla è autorizzata la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizione sportive diversi da quelli di cui all’art.5 del Decreto Legge n.52 del 2021.La capienza consentita non può superare il 25% di quella massima autorizzata ed il numero massimo di spettatori non può essere mai superiore a 1.000 persone negli impianti all’aperto.

Per quanto riguarda l’ingresso del pubblico, si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni:

– evitare eventuali assembramenti in prossimità dell’ingresso all’impianto;

– misurare la temperatura ad ogni spettatore;

– effettuare il tracciamento di tutti coloro che accedono all’impianto;

– verificare che tutti gli spettatori indossino la mascherina e che mantengano la giusta distanza tra loro;

– indicare i posti che possono essere occupati sulle tribune o sui gradoni;

– collocare all’ingresso e all’interno dell’impianto del materiale informativo specifico;

qualora l’impianto disponga di un altoparlante, ricordare frequentemente l’invito a rimanere distanziati;

– incaricare uno o più dirigenti presenti in tribuna o sugli spalti, riconoscibili per avere indossato una semplice pettorina delle società, di ricordare verbalmente la sopracitata norma al pubblico presente.

In linea generale, con la ripresa dell’attività, si raccomanda a tutti l’osservanza di tutte le norme igienico sanitarie, di mantenimento del distanziamento sociale e di buon senso che ormai fanno parte della nostra vita quotidiana.