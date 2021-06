Fa il parcheggiatore abusivo ma dichiara di percepire il reddito di cittadinanza: denunciato

Genova. E’ stato visto dai poliziotti di una volante nei pressi del NH Marina hotel mentre indicava ai turisti in arrivo il posto idoneo dove parcheggiare. Sottoposto al controllo avrebbe opposto resistenza cercando di attirare l’attenzione dei passanti in modo da poter fuggire.

Portato in Questura per l’identificazione l’uomo, un senegalese di 47 anni, è stato trovato in possesso oltre 500 euro che sono stati sequestrati in quanto probabile provento dell’attività di parcheggiatore abusivo.

Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato anche parecchi braccialetti e altri oggetti che lui ha dichiarato di vendere legalmente perché in possesso di una licenza di vendita. L’uomo ha anche dichiarato di percepire il reddito di cittadinanza giustificando così la somma di denaro che aveva in tasca.

Sulla documentazione fornita dal 47enne, risultata incompleta a poco chiara, indaga il nucleo operativo metropolitano della guardia di finanza. Il 47enne è stato denunciato per resistenza e sanzionato in quanto parcheggiatore abusivo come previsto dalle norme del Codice della strada.