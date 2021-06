Ex Ilva, ultimatum Fiom sulla cassa integrazione: “L’azienda ci incontri o ci mobiliteremo”

Genova. Ancora due giorni per incontrare l’azienda, dopodiché, se continueranno a non arrivare risposte, scatterà di nuovo la mobilitazione col rischio di scioperi e cortei in città. A lanciare l’ultimatum è la Fiom di Genova dopo che Acciaierie d’Italia – il nuovo soggetto costituito da Mittal e Invitalia – ha annunciato la cassa integrazione ordinaria di 13 settimane per tutti i 981 lavoratori dello stabilimento di Cornigliano (esclusi i 260 in amministrazione straordinaria) così come per tutti i dipendenti del gruppo in Italia.

“Sono passati 10 giorni da quando abbiamo chiesto un incontro sulla cassa integrazione – spiega Bruno Manganaro, da pochi giorni ex segretario genovese e tuttora funzionario della Fiom -. L’azienda tergiversa. Se entro martedì non ci incontrano, noi iniziamo a mobilitarci e facciamo quello che facciamo di solito. Non è più accettabile che l’azienda sia evasiva di fronte a una richiesta di incontro. Questo tentativo di portarci fino all’ultimo giorno è inaccettabile”.

Attualmente l’acciaieria di Cornigliano funziona ancora in regime di cassa integrazione Covid al 50% sino alla fine di giugno, anche se alcuni reparti funzionano all’80%. L’azienda vorrebbe prorogare questa situazione per altri quattro mesi, anche se le motivazioni formalmente non possono più essere ricondotte alla pandemia.

“La cassa integrazione per legge si apre per una crisi di mercato o eventi non prevedibili – ricorda Manganaro -. Dire che l’acciaio adesso subisce una crisi di mercato è una grande bugia. I prezzi sono alle stelle, il settore auto ne chiede sempre di più, il settore alimentare denuncia che mancano lattine per inscatolare i pomodori e le lattine vengono prodotte solo a Genova. Tutti considerano questa mossa scorretta e impropria. Siamo di fronte all’unica azienda che apre una cassa integrazione quando non c’è alcuna crisi”.

Secondo i metalmeccanici si tratta di “un’arma di ricatto” all’interno dello scontro tra Mittal e il Governo. A incombere è soprattutto la spada di Damocle del Consiglio di Stato che nei prossimi giorni dovrà confermare o bocciare la sentenza del Tar di Lecce che lo scorso 13 febbraio ha ordinato lo spegnimento in 60 giorni degli impianti dell’area a caldo di Taranto. Situazione che riguarda Genova solo di riflesso, ma che potrebbe avere gravi conseguenze sulla produzione.

Dunque si attendono le prossime ore per capire se esistono margini di trattativa con l’azienda. C’è tempo fino al 15 giugno. Se non si apriranno spiragli verrà convocata l‘assemblea dei lavoratori che potrà decidere per lo sciopero e la protesta in piazza. Un messaggio chiaro, rivolto anche al Governo: “Il ministro Orlando deve dirci se ritiene corretto che l’azienda usi la cassa integrazione per una crisi che non c’è, dovrebbe intervenire anche lui – conclude Manganaro -. Noi non abbiamo intenzione di rimanere schiacciati tra contenziosi legali e vicende giuridiche. Non saremo le vittime sacrificali”.