Ex Ilva, Rixi (Lega): “L’azienda torni a fare politica industriale”

Genova. “Il sito ex Ilva di Genova deve essere rilanciato, siamo contro la cassa integrazione: una richiesta incomprensibile dal momento che la richiesta di acciaio sul mercato è enorme. Mi auguro che nessuno voglia strumentalizzare i lavoratori per secondi fini. L’8 luglio sarà importante l’incontro al Mise. Bisogna che l’azienda torni a fare politica industriale”.

Lo dice in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, componente della Commissione trasporti e responsabile nazionale Infrastrutture, a margine dell’incontro col ministro Orlando presso la prefettura di Genova.

“È evidente che l’Italia non può fare a meno dell’acciaio. Il governo dal canto suo deve far pesare il ruolo di Invitalia. Il sito di Genova è strategico per l’intero Paese”, conclude.