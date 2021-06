Ex Ilva, ispettore della polizia locale in scooter cerca di forzare il blocco: parapiglia con i manifestanti

Genova. Un unico momento di tensione in tutta la mattinata di corteo dei lavoratori ex Ilva.

E’ successo in via Cornigliano nella zona della stazione quando un motociclista, al richiamo dei lavoratori a spegnere il motore e proseguire a spinta, ha mostrato un tesserino identificandosi come un ispettore della polizia locale e avrebbe aggredito verbalmente i manifestanti dicendo loro di togliersi di torno.

Ne è nato un parapiglia prontamente bloccato da un lato dai delegati sindacali e da altri lavoratori e dall’altro dalla Digos.Poi il corteo è ricominciato senza incidenti.