Ex Ilva, il Consiglio di Stato dice no alla chiusura dell’area a caldo di Taranto

Roma. Con la sentenza n. 4802 del 23 giugno 2021, la Sezione IV del Consiglio di Stato, accogliendo gli appelli di Arcelor Mittal Spa e di Ilva Spa in amministrazione straordinaria, ha annullato l’ordinanza n. 15 del 27 febbraio 2020, con cui il Sindaco di Taranto aveva ordinato loro, nelle rispettive qualità di gestore e proprietario dello stabilimento siderurgico “ex Ilva”, di individuare entro 60 giorni gli impianti interessati da emissioni inquinanti e rimuoverne le eventuali criticità, e qualora ciò non fosse avvenuto di procedere nei 60 giorni successivi alla “sospensione/fermata” delle attività dello stabilimento.

La notizia è arrivata mentre a Genova è in corso lo sciopero dei lavoratori in attesa che l’azienda sospenda la procedura di cassa integrazione. Il fatto che l’area a caldo di Taranto possa al momento continuare a restare in funzione ha ovviamente conseguenza molto importanti per la fornitura di materiale grezzo allo stabilimento genovese.

“A questo punto l’’alibi che ha avuto il governo fino a oggi non c’è più – dice Bruno Manganaro della segreteria Fiom – è stato settimane zitto in attesa di questa sentenza ma ora deve dire cosa vuole fare per rilanciare la siderurgia con investimenti concreti. A maggior ragione adesso il ministro Orlando ha una ragione in più per far sentire la sua voce”.

“Se quell’impianto può produrre – ha detto Palombo aggiornando in diretta i lavoratori della sentenza appena pubblicata – significa che due-tre tonnellate di acciaio posso arrivare a Genova e non c’è bisogno di cassa integrazione e gli impianti non possono essere lasciati morire”