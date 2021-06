Genova. Tornano in piazza i lavoratori dell’ex Ilva di Cornigliano dopo che l’azienda, oggi pubblico-privata, ha chiesto l’apertura di una procedura di cassa integrazione per tutti i 981 operai dello stabilimento genovese.

Una cassa integrazione ‘ordinaria’ che si concede per situazioni contingenti oppure per crisi di mercato. “E non c’è alcuna crisi di mercato che anzi chiede soprattutto la latta che facciamo a Genova” dicono da settimane i sindacati. Ieri dopo l’incontro con la direzione aziendale a cui hanno partecipato rsu e segreterie di Fiom, Fim e Uilm, è arrivata la fumata nera.

I lavoratori chiamano in causa il Governo: “Il governo – dice Armando Palombo . detiene il 50% dei diritti societari e il 38% del pacchetto azionario di questa azienda e non può tacere di fronte a questa richiesta. Mittal ora in Acciaierie Italia con la complicità del Governo manovra in una vicenda avvolta da nebbie pericolose per i lavoratori”.

“Se quando c’è il mercato mettono la gente in cassa integrazione, cosa fanno quando il mercato non ci sarà licenzieranno tutti?” tuona Bruno Manganaro della segreteria Fiom.

L’obiettivo della protesta è ottenere una convocazione a Roma da parte del ministro del lavoro Andrea Orlando: “Occuperemo la Guido Rossa, un strada che porta il nome di un operaio dell’Ilva e che è stata realizzata proprio dopo la chiusura dell’area a caldo – spiegano – e non ci muoveremo finché non la otterremo”.

“Se la convocazione non arriverà oggi torneremo domani e se non arriverà ancora faremo un corteo fino alla prefettura, ma non ci andremo con il cappello in mano – avverte Armando Palombo – ci andremo con i caschetti”.

Dopo un breve corteo la protesta si è trasformata in un presidio che occupa la strada a mare in entrambe le direzioni.

Sulla tratta e fino all’uscita della A10 a Genova Cornigliano si sono formate lunghe code. In questo momento è stata bloccata anche via della Superba, la strada interna al porto parallela alla Guido Rossa. I lavoratori, per rafforzare la protesta hanno anche incendiato alcuni pneumatici al centro della carreggiata.

Chi si reca a fare il vaccino, i sanitari, così come gli automobilisti che hanno problemi di salute vengono fatti transitare dallo speciale servizio d’ordine dei lavoratori. Il resto del traffico è bloccato.