Aggiornamento 9.30. Il corteo procede in direzione della prefettura percorrendo via Cantore occupando la corsia in direzione levante, poi il percorso si sposterà verso via Buozzi, via Grasmci, piazza Della Nunziata, le gallerie di Fontane Marose e Corvetto, per arrivare appunto davanti al palazzo del governo.

Aggiornamento ore 9.15. “Senza lavoro c’è l’agitazione” e “Lotta dura senza paura” alcuni dei cori lanciati dagli operai ex Ilva in corteo a Cornigliano contro il comportamento dell’azienda e l’ipotesi di cassa integrazione. Alcuni lanci di petardi. La manifestazione è all’altezza della Fiumara. Bandiere di Fiom, Fim e Uilm e molti caschetti da lavoro calcati sulle teste dei lavoratori.

Aggiornamento ore 8.45. Gli operai hanno terminato l’assemblea e sono partiti in direzione di piazza Massena e poi di Sampierdarena. Qui, al corteo, si uniranno i lavoratori delle altre grandi aziende genovesi e i lavoratori del porto. In testa al corteo lo striscione “Che l’inse” e alcuni fumogeni. Il traffico è destinato a subire pesanti conseguenze, trattandosi anche dell’ora di punta mattutina.

Genova. Assemblea in fabbrica, concentramento in piazza con gli altri lavoratori metalmeccanici delle aziende genovesi (Ansaldo Energia, Hitachi, Leonardo, Fincantieri e i lavoratori portuali), e poi corteo attraverso via Cantore, via Gramsci e il centro città, fino ad arrivare a Corvetto e al palazzo della prefettura, il simbolo del governo sul territorio. “Se il governo non dà segnali, andiamo noi dal governo – aveva avvertito Armando Palombo, rsu Fiom dell’acciaieria di Cornigliano – e ci andremo determinati, e con i caschi“.

Che ci sia tensione e preoccupazione sul fronte dell’ordine pubblico per la manifestazione di oggi a Genova non è un segreto. Gli operai, dopo la due giorni di protesta di martedì e mercoledì, sono arrivati a un punto di non ritorno. Non accettano che Acciaierie Italia, la nuova realtà parastatale che gestisce il gruppo industriale dopo l’avvicendamento con Mittal anche se il cda è ancora quasi completamente composto dalla vecchia gestione, si rifiuti di fare un passo indietro sulla cassa integrazione, quanto meno congelarla, persino dopo le sentenze positive del consiglio di Stato sullo stabilimento di Taranto.

guarda tutte le foto 9



25 giugno, corteo e proteste ex Ilva a Genova

Con una lettera inviata due giorni Acciaierie Italia ha confermato anzi la volontà di procedere e quindi per tutti i 981 operai di Cornigliano la cassa scatterà lunedì 28 giugno, proprio nel giorno in cui a Genova arriverà per un incontro con i sindacati il ministro del Lavoro Andrea Orlando.

“Abbiamo chiesto di sospendere la cassa per ragionare a bocce ferme – ha detto durante l’assemblea di fabbrica Armando Palombo questa mattina – quello che faremo oggi lo faremo anche per smascherare questo silenzio e questa complicità da parte del governo, con determinazione, fermezza e tutta la forza che ci possiamo mettere”. Il sindacalista Fiom ha aggiunto: “Registriamo il silenzio di Comune e Regione, di parlamentari e consiglieri regionali e comunali, mandiamo anche questo messaggio alla politica che in questi giorni ha taciuto”. In piazza con i metalmeccanici oggi si sono già visti il senatore Mattia Crucioli (L’Alternativa C’è), il consigliere comunale Fabio Ceraudo (M5s) e il consigliere regionale Gianni Pastorino (Linea Condivisa)

Intanto tra i motivi di agitazione in fabbrica, nelle ultime ore, anche quello che l’azienda possa spostare da Cornigliano a Savona una nave carica di rulli di acciaio per dribblare lo sciopero, un comportamento scorretto dal punto di vista sindacale (la sostituzione di manodopera in sciopero non è consentita) e che ha raccolto la solidarietà dei lavoratori portuali savonesi della Culp.