Euroflora alla Genova design week con l’incontro ‘Micropaesaggi in un contesto urbano’

Genova. Ci sarà anche Euroflora alla seconda edizione di Genova Design Week, in programma dal 17 al 20 giugno nel cuore del centro storico che ruota intorno a Piazza Giustiniani

E intorno a “La città che fiora e foglia”, il tema scelto quest’anno da DIDE-Distretto del Design Genova, organizzatore della rassegna, nascono la partecipazione di Euroflora 2022 con una presenza nell’atrio di Palazzo Gio’ Battista Saluzzo in via Chiabrera 7, parte del sistema dei Rolli patrimonio Unesco, e l’incontro ”Micropaesaggi, intervalli verdi in un contesto urbano. I giovani progettisti a Euroflora 2022”, in programma per giovedì 17 alle ore 12 nell’atrio di Palazzo Marc’Antonio Sauli in via san Bernardo 19, che punterà l’attenzione sui cinque progetti che saranno realizzati ai Parchi di Nervi in occasione della manifestazione. Selezionati nell’ambito del concorso “Micropaesaggi” nella categoria under 30 per aver trattato e tradotto al meglio, in spazi di piccole dimensioni, circa 60 metri quadrati, temi come la biodiversità, la multiculturalità dei paesaggi, la dimensione tempo e l’uso sostenibile della vegetazione.

A spiegarne le caratteristiche, dopo il saluto di Mauro Ferrando, presidente di Porto Antico di Genova Spa, società organizzatrice di Euroflora 2022, e all’introduzione del responsabile della manifestazione, Rino Surace, saranno Anna Sessarego, presidente dell’Associazione Italiana Architetti del Paesaggio della Liguria e presidente della Giuria selezionatrice, Caterina Tamagno, paesaggista e coordinatrice dei concorsi e degli spazi espositivi, e Antonio Lavarello, architetto progettista di Euroflora e membro della giuria selezionatrice.

