Euro2020: dal Genoa alla nazionale è sempre Pandev show

Bucarest. Ieri, alle ore 18:00, è stata scritta una piccola ma significativa pagina della storia del calcio. La Macedonia del Nord infatti, nazionale in cui militano gli “italiani” Goran Pandev e Eljif Elmas ha fatto il suo esordio in un campionato europeo, un momento significativo celebrato anche dalla popolazione macedone con un grandissimo afflusso di tifosi allo stadio.

Ad attendere i giocatori guidati dal commissario tecnico Igor Angelovski, eroe in patria per aver trascinato la propria selezione appunto al primo storico Europeo, non vi era di certo una partita semplice. L’Austria infatti, avversaria di Trajkovski e compagni, è sicuramente una delle candidate del Girone C per giocarsi la qualificazione agli ottavi di finale, un obiettivo teoricamente ancora alla portata anche per la nazionale macedone.

Un 3-1 quello maturato ieri che ha visto come protagonista il solito inimitabile Goran Pandev, idolo in patria che, dopo aver siglato il gol qualificazione per la Macedonia contro la Georgia ai playoff, si è dimostrato ancora una volta l’uomo del destino di una selezione combattiva e coriacea nonostante la notevole differenza di valori tra gli interpreti scesi in campo.

Una stagione davvero da incorniciare quella disputata dal trentasettenne faro del Genoa: 7 gol e tre assist in 29 presenze con la maglia rossoblù e, adesso, un Europeo da assoluto protagonista. Nonostante la sconfitta all’esordio è infatti immensa la voglia dell’undici allenato da Angelovski di continuare a stupire, un sentimento che magari potrebbe sorprendere una tra Olanda e Ucraina, squadre anch’esse presenti nel Girone C apparse carenti soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva.

Comunque vada risulterà come una vittoria anche soltanto il fatto di esserci per la Macedonia del Nord, nazione che dall’indipendenza dell’8 settembre 1991 e dall’esordio in amichevole del 1993 è riuscita a ritagliarsi uno spazio ed una notorietà importante, questo sfornando anche un considerevole numero di talenti.

Continua invece a stupire coronando al meglio la propria carriera Goran Pandev, campione senza tempo che a 37 anni vanta, oltre ad un palmarès di altissimo livello, il record di gol e di presenze con la maglia della propria nazionale. Una favola che per il numero 19 genoano prosegue quindi, il tutto nel segno della sportività e dello spettacolo.