Euro 2020, Italia-Galles 1-0: azzurri primi nel girone, agli ottavi troveranno Ucraina o Austria

Roma. L’Italia batte il Galles 1-0 e chiude la fase a gironi di Euro 2020 prima in classifica a punteggio pieno e con la porta ancora imbattuta. Agli ottavi, a Wembley il 26 giugno alle 21, gli azzurri incontreranno una tra Ucraina e Austria, che si affrontano domani per il secondo posto del gruppo C.

A sbloccare il risultato è stato un gol di Pessina al 39esimo del primo tempo, una pregevole deviazione su calcio di punizione battuto da Verratti – all’esordio dopo l’infortunio col Psg – che non ha lasciato scampo a Ward.

L’Italia ha giocato col lutto al braccio in ricordo Giampiero Boniperti, scomparso due giorni fa. All’Olimpico il Galles si è inginocchiato per Black Lives Matter, e per la prima volta il gesto è stato compiuto anche da quattro azzurri, all’Olimpico. prima della partita Italia-Galles. Si tratta di Belotti, Bernardeschi, Emerson e Toloi, primi italiani dopo Orsato a manifestare all’Europeo col gesto contro ogni discriminazione razziale.

Continua dunque a gonfie vele l’europeo degli azzurri dove non ci sono calciatori rossoblucerchiati ma c’è un genovese, Federico Chiesa, oggi schierato per la prima volta titolare dal primo minuto nell’attacco a tre con Bernardeschi e Belotti.

Tifosi in festa nelle piazze di molte città d’Italia dove sono stati allestiti maxischermi, mentre a Genova nessuno ha ancora organizzato nulla del genere.