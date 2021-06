Euro 2020, Eriksen si accascia a terra durante Danimarca-Finlandia: praticato il massaggio cardiaco

Il calciatore della nazionale danese e dell’Inter Christian Eriksen è improvvisamente caduto a terra, qualche minuto prima della fine del primo tempo di Danimarca-Finlandia, prima partita del gruppo B di Euro 2020, e da quel momento non si è più rialzato.

Fin da subito è apparsa chiara la gravità della situazione, con compagni e avversari a invocare l’ingresso dei medici. I sanitari lo hanno messo in posizione di sicurezza, controllandogli la lingua, e hanno cercato di capire se il giocatore fosse o no cosciente. A un certo punto lo staff medico ha iniziato a praticargli un massaggio cardiaco.

Dramma tra i compagni, che si sono radunati in cerchio intorno ad Eriksen dando la schiena ai soccorsi e coprendo col proprio corpo quanto stava avvenendo sul campo di gioco. Anche la regia internazionale, rendendosi conto della gravità di quanto stava accadendo, ha “staccato” andando ad inquadrare i tifosi.

Il massaggio cardiaco è durato diversi minuti, ma il giocatore non ha più ripreso conoscenza. In lacrime diversi compagni e, a bordocampo, la moglie di Christian Eriksen.

Dopo più di 10 minuti il giocatore è stato intubato e portato fuori dal terreno di gioco, coperto da dei teli e “scortato” dai compagni. Al momento non si hanno ulteriori informazioni sulle sue condizioni. La partita è stata ufficialmente sospesa dalla UEFA.

Aggiornamento ore 19.23 – Una fotografia diffusa negli ultimi minuti mostra Eriksen sdraiato sulla barella mentre viene portato fuori dal campo: il giocatore appare a occhi aperti e testa sollevata. L’immagine induce ottimismo, ma non ci sono certezze: non è chiaro però se sia cosciente o se fosse un sanitario a sorreggerlo. Il danese è stato portato d’urgenza all’ospedale di Copenaghen.

Aggiornamento ore 19.30 – Al pubblico è stato chiesto al momento di rimanere all’interno dello stadio. La Uefa ha diramato uno scarno messaggio in cui dice che Eriksen è in ospedale “in condizioni stabili”. Un nuovo aggiornamento è atteso alle 19.45. Per ora la partita in programma alle 21, Belgio-Russia, è confermata.

Aggiornamento ore 19.37 – “C’è cauto ottimismo”. E’ lo scarno ma rincuorante messaggio che Beppe Marotta ha inviato alla conduttrice di Sky in diretta. Il dirigente dell’Inter è in costante contatto con la federazione danese. Nel frattempo la Uefa ha cancellato la conferenza stampa dell’Inghilterra. Secondo il Corriere il giocatore sarebbe “sveglio” in ospedale.

Aggiornamento ore 19.53 – La Federcalcio danese, attraverso un tweet, fa sapere che “Eriksen è sveglio e sta svolgendo ulteriori esami all’ospedale“.

Aggiornamento ore 20.09 – Allo stadio viene annunciato che Eriksen è stabile ed il pubblico esplode in un boato.

Aggiornamento ore 20.17 – La partita Danimarca-Finlandia riprende alle ore 20.30.