Escursionista si infortuna nel parco di Portofino, mobilitate 3 imbarcazioni per salvarla

Camogli. Soccorso complesso, ma fortunatamente a lieto fine, quello messo in atto nel primo pomeriggio di oggi nei pressi nel monte di Portofino per salvare un‘escursionista di nazionalità svizzera che si era ferita lungo il sentiero e non riusciva più a camminare.

La donna ha chiamato i soccorsi nei pressi della Cala dell’Oro perché aveva difficoltà a proseguire a causa di una contusione alla caviglia sinistra.

Per raggiungerla sono arrivate ben tre imbarcazioni: l’idroambulanza della Croce Verde di Camogli per il trasferimento in ospedale e due motovedette della guardia costiera per trasportare rispettivamente la squadra dei vigili del fuoco e quella del soccorso alpino. In un primo momento si era valutato di ricorrere all’elicottero, ma poi si è deciso di gestire l’operazione interamente via terra e via mare.