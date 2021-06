Enel Energia e Agis Liguria insieme per la ripartenza di cinema e teatri

Genova. Un contributo concreto per la ripartenza del settore dell’intrattenimento in Liguria. Con questa finalità Enel Energia e l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (Agis) , che in Liguria conta circa 140 associati, hanno siglato un’intesa che prevede una consulenza mirata per ottimizzare i costi energetici sostenuti dalle aziende dello spettacolo.

La crisi pandemica ha messo a dura prova soprattutto il comparto dello spettacolo e per questo motivo la società del Gruppo Enel ha deciso di sostenere concretamente – attraverso la propria competenza e le migliori risorse di cui dispone – le realtà che operano nel settore cinematografico, teatrale, concertistico, della danza, i gestori di circhi, spettacoli viaggianti e attività ricreative.

La parziale riapertura di cinema e teatri nella regione ha posto un’attenzione particolare alla gestione dei consumi elettrici e all’efficientamento energetico delle strutture. E per far ripartire il settore nel migliore dei modi, Enel Energia vuole fornire il giusto supporto attraverso la consulenza di un key account manager dedicato che effettuerà un’analisi dei consumi energetici e guiderà gli associati nella scelta dell’offerta più adatta alle proprie esigenze.

“Enel Energia è vicina al mondo dello spettacolo e a tutte le maestranze che lavorano nel settore dell’intrattenimento – dichiara Francesco Cecchetti, Responsabile Enel Mercato Area Nord Ovest. Attraverso questo accordo vogliamo fornire agli associati Agis gli strumenti giusti per effettuare scelte consapevoli in un’ottica di efficienza energetica, con conseguente risparmio in bolletta. Un gesto concreto per la ripartenza di un comparto importante per il Paese e per i tanti che vi lavorano con passione”.

Angelo Pastore, Presidente Agis Liguria, afferma “La nostra Associazione ha scelto Enel Energia perché già nel passato erano stato sottoscritti accordi per le forniture elettriche da riservare alle Aziende dello Spettacolo. Enel Energia si era dimostrata efficiente per i servizi prestati e vantaggiosa per i costi economici. Ci auguriamo che la partnership si estenda dalla nostra regione a tutto il territorio nazionale”.

L’Unione ligure di Agis è la prima in Italia ad aver aderito con entusiasmo all’iniziativa proposta da Enel Energia, e l’azienda è impegnata nello sviluppare nuovi accordi per fornire il proprio supporto presso tutte le sedi regionali dell’associazione.